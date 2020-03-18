Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что решение по летним Олимпийским играм, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, не будет идеальным для всех.
МОК старается найти решение с наименьшим отрицательным воздействием на спортсменов, сохраняя при этом целостность соревнований и оберегая здоровье спортсменов. Ни одно решение не будет идеальным в этой ситуации, поэтому мы рассчитываем на ответственность и солидарность спортсменов, — говорится в заявлении МОК, которое цитирует BBC.
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