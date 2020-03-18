https://static.news.ru/photo/7dbddc0a-690b-11ea-99b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olympic/facebook.com

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что решение по летним Олимпийским играм, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио, не будет идеальным для всех.

МОК старается найти решение с наименьшим отрицательным воздействием на спортсменов, сохраняя при этом целостность соревнований и оберегая здоровье спортсменов. Ни одно решение не будет идеальным в этой ситуации, поэтому мы рассчитываем на ответственность и солидарность спортсменов, — говорится в заявлении МОК, которое цитирует BBC.