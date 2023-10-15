МОК вступился за российских спортсменов МОК выступил против отстранения спортсменов из России и Белоруссии

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Заседание исполнительного комитета Международного олимпийского комитета в Мумбаи

Международный олимпийский комитет категорически не поддерживает призывы стран о полном отстранении от соревнований спортсменов из России и Белоруссии, заявил в ходе доклада на 141-й сессии МОК в Мумбаи директор департамента по связям с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод. По его словам, которые приводит РИА Новости, многие спортивные федерации уже вернули нейтральных атлетов на международные соревнования.

В некоторых случаях сохраняется вмешательство в автономность спорта, когда некоторые страны призывают к полному отстранению российских и белорусских спортсменов или даже отказывают в выдаче виз. МОК решительно отвергает такое государственное вмешательство и продолжает внимательно следить за ситуацией, — подчеркнул Маклеод.

Он добавил, что атлетическое сообщество в целом выступает за возвращение нейтральных спортсменов. Глава Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) Спирос Капралос в свою очередь призвал федерации ориентироваться на рекомендации МОК о допуске спортсменов в нейтральном статусе.

Весной 2023 года МОК посоветовал международным федерациям допустить к соревнованиям россиян, которые не поддержали спецоперацию на Украине. При этом допуск возможен только в нейтральном статусе. Отдельные федерации поставили условие для допуска: российские атлеты должны подписывать декларации с осуждением СВО.

Ситуация вызвала бурную реакцию у президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Она заявила, что участие в спортивных соревнованиях под нейтральным статусом и в белой форме равносильно проигрышу. Кроме того, считает Винер, подобные условия унизительны для отечественных олимпийцев.