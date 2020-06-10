МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России на ОИ-2014

https://static.news.ru/photo/d5067590-ab4f-11ea-934a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Результат женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулирован. Такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх восемь российских хоккеисток. Часть девушек были реабилитированы Спортивным арбитражным судом (CAS).

Кроме того, результат игры сборной на ОИ-14, где команда заняла шестое место был аннулирован. Таким образом, сообщает РИА Новости, распределение мест в женском хоккейной турнире Игр в Сочи выглядит так: 1. Канада, 2. США, 3. Швейцария, 4. Швеция, 5. Финляндия, 6, Германия, 7. Япония.

Как писал NEWS.ru, спортсмены, не прошедшие углублённое медицинское обследование, не будут допущены до Олимпиады-2020 в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.