МОК утвердил аннулирование результата женской сборной России на ОИ-2014

Результат женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулирован. Такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК).
Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх восемь российских хоккеисток. Часть девушек были реабилитированы Спортивным арбитражным судом (CAS).
Кроме того, результат игры сборной на ОИ-14, где команда заняла шестое место был аннулирован. Таким образом,
Как писал NEWS.ru, спортсмены, не прошедшие углублённое медицинское обследование, не будут допущены до Олимпиады-2020 в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
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