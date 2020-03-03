https://static.news.ru/photo/54095dbe-5d83-11ea-a8a9-fa163e074e61_660.jpg Григорий Родченков Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о поддельных подписях на письменных показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Исходя из этих сведений российских биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову могут полностью оправдать. Ранее сотрудники Group-IB установили происхождение подделки. Они отметили, что изображения с подписями оказались идентичными копиями и были добавлены в документы из одного источника, сообщает Lenta.ru.

NEWS.ru писал ранее, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне потребовал от МОК объяснить ситуацию с поддельными подписями Родченкова.