МОК: результаты Валиевой на Олимпиаде будут считаться предварительными

Все результаты российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине будут считаться предварительными, заявил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс. Речь идёт не только об одиночном состязании, но о командном турнире в том числе. По этой причине руководство МОК отказалось от проведения церемонии награждения по этой дисциплине в случае попадания Валиевой в число медалистов, сообщает РИА Новости.

Результат Валиевой будет считаться предварительным и будет принят под «звёздочкой». Предполагаю, что то же самое относится и к результатам командного турнира, — заявил Адамс.

Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до участия в личном олимпийском турнире в Пекине, несмотря на положительную допинг-пробу. В крови спортсменки был найден запрещённый препарат триметазидин.

Ранее глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил The New York Times, что в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой обнаружено три препарата для сердца, которые вместе могут быть направлены на повышение выносливости. Помимо триметазидина, в пробе российской спортсменки также обнаружили гипоксен и L-карнитин, которые не входят в список запрещённых препаратов.