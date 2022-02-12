МОК предложил психологическую помощь фигуристке Валиевой

Официальный представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс рассказал, что российская фигуристка Камила Валиева вправе рассчитывать на психологическую помощь от организации. Функционер не исключил ситуации, что 15-летней спортсменке может потребоваться поддержка, сообщает ТАСС.

Да, мы считаем, что такая поддержка может потребоваться, мы к этому готовы. Есть и другие способы. Но главное, чтобы помощь была оказана членами её команды, — сказал Адамс.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что проведёт расследование в отношении окружения 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой. Независимые эксперты проверят деятельность тренеров, врачей и других взрослых, окружавших спортсменку.

Допинг-проба Камилы Валиевой, взятая 25 декабря, показала положительный результат на запрещённый препарат триметазидин в микродозе, что обернулось скандалом на Олимпийских играх в Пекине, где спортсменка выиграла золотую медаль в командном первенстве. Пока неизвестно, будут ли перераспределены медали турнира.

Решение заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу участия Валиевой в Олимпийских играх в Пекине будет вынесено во второй половине дня 14 февраля. Само заседание пройдёт днём ранее.