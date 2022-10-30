МОК показал видео эволюции спортивной гимнастики без упоминания России

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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) видео «Эволюция женской спортивной гимнастики». В него вошли нарезки выступлений гимнасток на Олимпийских играх с 1956 по 2008 год. В их числе были спортсменки со всего мира, но не оказалось ни одной из СССР или России.

Самой титулованной гимнасткой в истории Олимпийских игр является Лариса Латынина. Советская спортсменка выиграла 18 медалей, из которых девять золотых. До 2012 года это был абсолютный рекорд в истории спорта. Пять раз олимпийскими чемпионками становились Нелли Ким и Полина Астахова, по четыре раза — Ольга Корбут и Людмила Турищева.

В ролике также не упоминаются олимпийские чемпионки под флагом России — Светлана Хоркина и Алия Мустафина. По версии Международного олимпийского комитета, новейшая история спортивной гимнастики строилась только на звездах из США и ряда стран Восточной Европы.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не допускать к участию российских и белорусских спортсменов.

Позже глава комитета Томас Бах высказался об отстранении атлетов из РФ и Белоруссии, назвав миссию МОК не политической, а гуманитарной. Он заявил, что это защитные меры, и время для их отмены еще не пришло.