МОК подал апелляцию на отмену временного отстранения фигуристки Валиевой

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) против решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от соревнований 15-летней фигуристки Камилы Валиевой. Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс заявил, что комитет желает как можно скорейшего разрешения ситуации, передаёт ТАСС.

Мы хотим, чтобы процесс шел по правилам и завершился как можно быстрее, поэтому мы и обратились в CAS, чтобы разобраться в принятом решении, — сказал он.

Адамс добавил, что необходимости участия МОК в судебном процессе нет, но комитет таким образом подаёт сигнал о необходимости скорейшего разрешения вопроса. По его словам, решение по делу будет вынесено до старта соревнований одиночниц, назначенного на 15 февраля.

Он также отметил, что МОК будет содействовать в расследовании действий окружения Валиевой. Адамс подчеркнул, что такое расследование играет важную роль, поэтому позиция комитета будет «жёсткой».

Кроме того, директор МОК призвал к сдержанности в высказываниях в отношении российской фигуристки.

Мы должны с уважением относиться к олимпийским ценностям и друг к другу. Этот конкретный случай не исключение, нужно охладить свой пыл, — заявил Адамс.

Ранее глава Совфеда Валентина Матвиенко назвала абсурдными обвинения в адрес Камилы Валиевой в использовании допинга. По её словам, в данной ситуации угадываются манипуляции западных спецслужб, о чём говорят несколько факторов, включая небезызвестный «Акт Родченкова».

По данным ITA, пробу у Валиевой взяли 25 декабря прошлого года во время ЧМ России по фигурному катанию в Петербурге. О найденном в тесте триметазидине лаборатория, аккредитованная WADA, сообщила только 8 февраля 2022 года. После этого спортсменка была отстранена от соревнований. Позже РУСАДА разрешило ей участвовать в Олимпийских играх, по этому факту международные агентства инициировали расследование в отношении персонала фигуристки.