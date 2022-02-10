МОК отреагировал на подтверждение положительной допинг-пробы Валиевой

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс выразил убеждение, что в деле российской фигуристки Камилы Валиевой нужно дождаться завершения расследования. По его словам, рассмотрение дела будет носить нейтральный характер и не затронет сборную целиком, даже учитывая то, что сборная России выступает на Олимпийских играх без своего флага и гимна, сообщает «Матч ТВ»

Мы должны дождаться, когда расследование завершится. Все стараются, чтобы дело шло максимально быстро. Дело не в том, что она несовершеннолетняя или то, что мы её оберегаем, но мы ожидаем, что может быть выпущено дополнительное объяснение. Мы огульно никого не обвиняем. Если речь идёт об одном человеке, мы разбираемся с ним, а не со всей командой, — сказал Адамс.

В то же время он не исключил вероятность, что Россия может лишиться золота в командном турнире фигуристов.

Мы не исключаем никаких вероятностей. Вопрос будет рассмотрен максимально быстро, — сообщил Адамс.

Кроме того функционер отметил, что МОК соблюдает все правила в этом деле, а также то, что организация сохранит политический нейтралитет по отношению к российским спортсменам, выступающим без флага и гимна своей страны.

Ранее стало известно, что дело российской фигуристки Камилы Валиевой, в пробе которой обнаружили триметазидин, будет рассмотрено выездной панелью Спортивного арбитражного суда.