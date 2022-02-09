МОК официально прокомментировал допинг-скандал вокруг Валиевой

МОК впервые сделал официальное заявление по допинг-скандалу вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой. В частности, официальный представитель МОК Марк Адамс назвал спекуляциями сообщения СМИ о сомнительном допинг-тесте Валиевой.

Заявление представителя олимпийского комитета было сделано рано утром 10 февраля, для чего была собрана пресс-конференция. Речь, в частности, шла и об отложенной церемонии награждения фигуристов по итогам командного тура.

Вы понимаете, что не я не буду комментировать спекуляции на эту тему. Да, вчера возникли некоторые юридические ситуации, но это комментировать неуместно. Потенциальный случай допинга — это тоже спекуляция, — заявил Адамс.

Когда же представителя МОК второй раз спросили о церемонии награждения, он отказался говорить на эту тему.

Я не буду говорить, кто ведёт это дело. Это просто юридический момент, работа ведётся. Что касается церемонии, то это чистая спекуляция. Нужно проявить внимание и терпения, чтобы всё пришло к окончанию, — повторил Адамс.

Ранее появилась информация от Inside the Games о том, что один из победителей командного турнира по фигурному катанию сдал подозрительный допинг-тест. Вечером имя этого человека было раскрыто. Это — Камила Валиева.