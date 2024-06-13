МОК одобрил переход двух спортсменов из России в другие страны

Фото: United World Wrestling / Kadir C/Global Look Press

Чермен Валиев (слева)

Международный олимпийский комитет утвердил изменение спортивного гражданства для участия в Олимпиаде-2024 в Париже двум россиянам, сообщает ТАСС со ссылкой на слова директора по коммуникациям МОК Марка Адамса. Двукратный чемпион России по вольной борьбе Чермен Валиев будет представлять Албанию, а яхтсмен Дмитрий Тарадин — Кипр.

МОК утвердил изменение спортивного гражданства 11 спортсменов. Среди них Дмитрий Тарадин (парусный спорт) из России на Кипре и Чермен Валиев (борьба) из России в Албании, — сказал Адамс.

Ранее в соцсетях появилось фото баннера к Олимпийским играм — 2024 в Париже. На нем была изображена двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева с российским флагом. После этого в МОК оправдались и заявили, что это фото было использовано в подготовке к Играм 2020 года.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Международный олимпийский комитет делит людей на сорта. Он назвал политическими причины, по которым в МОК начали оправдываться за плакат с олимпийской чемпионкой из России Еленой Исинбаевой.

До этого глава Консульского департамента МИД России Алексей Климов заявил, что власти Франции и организаторы Олимпиады отказываются от взаимодействия с российским посольством. Он отметил, что это сильно мешает дипломатам оказывать помощь гражданам России.