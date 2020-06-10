МОК одобрил лишение российской спортсменки Каниськиной олимпийского серебра

https://static.news.ru/photo/8bcf362c-ab73-11ea-9f6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Chernykh/Russian Look

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) одобрил лишение российской легкоатлетки Ольги Каниськиной серебряной медали, завоёванной ею на Играх, проходивших в 2012 году в Лондоне.

Олимпийское серебро спортсменка получила на соревнованиях по спортивной ходьбе. В декабре 2012 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила во Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) о неблагоприятных гематологических профилях легкоатлетов-ходоков, в этом списке фигурировала и Каниськина, пишет «Коммерсант».

Спортсменка была дисквалифицирована на 3 года и 2 месяца решением Российского антидопингового агентства, также были аннулированы результаты, показанные ею за два периода — в 2009 и 2011 годах. Позже, в 2016 году, Спортивный арбитражный суд аннулировал результаты Каниськиной за период с 15 августа 2009 года по 15 октября 2012 года.

Как писал NEWS.ru, результат женской сборной России по хоккею на Олимпиаде-2014 в Сочи аннулирован. Такое решение принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). Ранее комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх восемь российских хоккеисток.