МОК объяснил, как триметазидин попал в организм Камилы Валиевой

Препарат триметазидин, применение которого запрещено Всемирным антидопинговым агентством (WADA), мог оказаться в организме российской фигуристки Камилы Валиевой вследствие того, что она употребляла некачественные продукты питания. Такое мнение выразил глава дисциплинарной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд, слова которого передал американский журналист Том Шад в Twitter.

Представитель прессы отметил , что именно этот аргумент стал решающим для допуска спортсменки к участию в личном первенстве Олимпийских игр в Пекине.

14 февраля международный спортивный арбитраж (CAS) не удовлетворил апелляции Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Международного союза конькобежцев (ИСУ) по делу Камилы Валиевой. Российскую фигуристку допустили до выступлений в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря. В анализах спортсменки обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля спортсменку, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях по фигурному катанию, сначала отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение.