МОК обвинил Киев в потенциальном вредительстве в связи с бойкотом

Фото: Shutterstock

Запрет украинским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года при условии участия россиян только навредит спортивному сообществу Украины, заявили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК). Там отметили, что новое правило противоречит позиции многих атлетов, представляющих саму страну, передает РИА Новости.

В случае реализации такое решение также противоречило бы позиции ряда украинских спортсменов и других членов олимпийского сообщества. Ряд украинских спортсменов уже заявили, что выступают против бойкотов, — говорится в сообщении комитета.

Представители МОК напомнили об утверждении, согласно которому правительства не могут решать, какие атлеты могут участвовать в международных состязаниях.

Ранее член исполкома Национального олимпийского комитета Олег Немчинов сказал, что украинским спортсменам запретили участвовать вместе с россиянами в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Он считает, что в противном случае федерацию могут лишить статуса национальной. Решение было одобрено правительством Украины.

До этого спортивный обозреватель и комментатор Алексей Осин объяснил, что Международный олимпийский комитет не допускает российских спортсменов к участию в Олимпиаде, потому что ему не нравится политика Москвы. По его словам, россиян таким образом наказывают за национальность.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям под нейтральным флагом россиян, не поддержавших СВО.