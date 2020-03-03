https://static.news.ru/photo/53db609a-5d55-11ea-8f83-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обсудил ситуацию с коронавирусом, заслушав отчёт обо всех мерах, принятых на данный момент для исправления этого вопроса.

МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020. В организации нацелены на успешное проведение соревнований, сообщает пресс-служба МОК.

Отмечается, что все заинтересованные стороны продолжают тесно сотрудничать для решения проблем коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.