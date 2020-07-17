МОК обнародовал средний бюджет заявки на проведение зимних ОИ-2026

https://static.news.ru/photo/cb2f42ae-c841-11ea-b76a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средняя стоимость заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года составляла менее $5 млн долларов, рассказали представители Международного олимпийского комитета (МОК). Для сравнения — аналогичные траты на презентацию проектов для Игр-2022 — примерно $35 млн. Снижения бюджета добились благодаря Олимпийской повестке-2020.

Это сделало создание проектов Олимпийских игр намного более доступным, что было подтверждено процессом по выбору организатора Игр-2026 и большому интересу, проявленному к будущим Олимпийским играм, — заявили в пресс-службе МОК со ссылкой на главу организации Томаса Баха.

По его словам, Олимпийская повестка-2020 помогла найти более гибкий подход для помощи заинтересованным сторонам в согласовании проведения ОИ. Например, если раньше кандидаты оплачивали техническую часть разработки заявки самостоятельно, то теперь финансирование предоставлял МОК с партнёрстве с заинтересованными сторонами.

Помощь включала организацию интерактивных рабочих сессий, консультации экспертов в области маркетинга, юриспруденции и финансов. ОИ-2026 пройдут в итальянских городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо. Игры-2022 состоятся в Пекине (Китай).

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент МОК Томас Бах заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост главы организации. Олимпийский чемпион по фехтованию 1976 года Бах возглавил комитет в 2013 году на срок в восемь лет. Его могут избрать ещё на четыре года во время выборов в Афинах, которые пройдут в 2021-м.