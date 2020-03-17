Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
В организации считают, что на данный момент никаких решительных действий не требуется. МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Играм-2020.
Я хочу отлично провести Олимпиаду и Паралимпийские игры, как доказательство того, что человеческая раса победит новый коронавирус, и я получил поддержку от лидеров G-7, — цитирует премьер-министра Японии Синдзо Абе пресс-служба МОК, отмечая, что приветствует это.
Ранее NEWS.ru писал, что Япония
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен