https://static.news.ru/photo/50e078f4-6862-11ea-b8be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

В организации считают, что на данный момент никаких решительных действий не требуется. МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Играм-2020.

Я хочу отлично провести Олимпиаду и Паралимпийские игры, как доказательство того, что человеческая раса победит новый коронавирус, и я получил поддержку от лидеров G-7, — цитирует премьер-министра Японии Синдзо Абе пресс-служба МОК, отмечая, что приветствует это.