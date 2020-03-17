Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) продолжает подготовку к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

В организации считают, что на данный момент никаких решительных действий не требуется. МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Играм-2020.

Я хочу отлично провести Олимпиаду и Паралимпийские игры, как доказательство того, что человеческая раса победит новый коронавирус, и я получил поддержку от лидеров G-7, — цитирует премьер-министра Японии Синдзо Абе пресс-служба МОК, отмечая, что приветствует это.

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.

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