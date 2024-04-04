МОК не пустил на Олимпиаду лучшего борца планеты: в чем виноват Садулаев

Фото: Kadir Caliskan/imago-images/Global Look Press

Абдулрашид Садулаев

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе в вольном стиле Абдулрашид Садулаев не сможет выступить на Олимпиаде в Париже из-за недопуска со стороны Международного олимпийского комитета (МОК). Почему было принято такое решение — в материале NEWS.ru.

Что произошло с недопуском Садулаева

4 апреля Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) сообщила о том, что двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев не допущен к лицензионному олимпийскому турниру в Баку. Об этом Федерацию оповестил Объединенный мир борьбы (UWW). В их заявлении говорится, что МОК заблокировал Садулаеву возможность участвовать в отборе на Игры в Париже.

«Увы, даже если Садулаев приедет в Баку, его не допустят к соревнованиям, у него стоит запрет от МОК. С нами оперативно связались из Объединенного мира борьбы (UWW) и дали возможность провести замену в кратчайшие сроки — в Баку выступит Алихан Жабраилов», — объяснил президент ФСБР Михаил Мамиашвили.

Мамиашвили подтверждает, что перед борцами все еще стоит задача завоевать олимпийские лицензии по спортивному принципу. После этого Федерация взвесит все за и против и будет решать, ехать ли на Олимпиаду в Париж.

Фото: РИА «Новости»/Kremlin.ru Владимир Путин и Абдулрашид Садулаев на церемонии вручения государственных наград победителям Игр XXXII Олимпиады в Токио

За что МОК отказал Абдулрашиду в участии в Олимпиаде

Согласно критериям МОК, российские спортсмены должны выступать на Олимпиаде в Париже в качестве нейтральных атлетов — национального гимна и флага во Франции не будет. Спортсмены не должны публично поддерживать специальную военную операцию России на Украине — МОК обещал следить за высказываниями. Нельзя также иметь отношение к силовым структурам страны. Кроме того, россияне, как и все остальные атлеты, должны соблюдать антидопинговые правила.

Садулаев не высказывался в поддержку СВО, но в марте 2022 года принял участие в митинге «Zа мир без нацизма», проходивший в московских «Лужниках». Мероприятие было посвящено патриотизму, героизму и поддержке военных.

После мероприятия в «Лужниках» Садулаев соревновался на чемпионате мира в Сербии, где проиграл в четвертьфинале Ахмеду Тажудинову, представляющему Бахрейн. Схватка была прервана из-за травмы шеи Абдулрашида — борец снялся с турнира.

МОК мог посчитать участие в данном митинге поддержкой СВО, несмотря на то что это не стало препятствием для участия в чемпионате мира.

В феврале Садулаева не пустили в Румынию

Садулаев успел восстановиться после травмы, помешавшей достойно выступить на чемпионате мира. В феврале 2024 года Абдулрашид планировал соревноваться на чемпионате Европы, но не смог попасть в Румынию.

Фото: United World Wrestling/Kadir C/Global Look Press Абдулрашид Садулаев

«Я был заряжен, сфокусирован и готов, но прямо на границе мне отказали во въезде в Румынию — не понравилась моя виза. <...> Спасибо вам за поддержку. Будем извлекать уроки и двигаться дальше. Всем нашим ребятам желаю удачи, главное — без травм», — писал Садулаев в соцсетях.

Российскому борцу пытались помочь организаторы турнира, но все соответствующие подтверждения того, что Абдулрашид едет на чемпионат Европы, никак не поспособствовали положительному разрешению ситуации. При этом Мамиашвили заявлял, что румынское правительство обещало предоставление всем командам визовой поддержки.

«Со слов офицеров, которые приняли решение не пускать Садулаева, у них вызвала сомнения виза Абдулрашида. Но есть маленькая странность. Садулаев до прилета в Румынию по этой визе уже был в шенгенском пространстве — в Испании, откуда он вылетел в Бухарест. В Испании никаких вопросов к нему не было», — рассказал Мамиашвили «Матч ТВ».

В Госдуме отреагировали на ситуацию с Садулаевым

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова в комментарии NEWS.ru предположила, какой могла быть причина недопуска Садулаева.

Фото: United World Wrestling/Kadir C/Global Look Press Абдулрашид Садулаев

«МОК делает все возможное, чтобы не допустить участия россиян в Олимпиаде. Я не удивлюсь, если в итоге ни один наш спортсмен не будет участвовать в соревнованиях. Удивительно, что кто-то еще надеется на обратное. Есть еще одна причина, кроме поддержки спецоперации, которую МОК может озвучить в будущем, — это финансирование. Мы же понимаем, что все, кто тренируется в сборной, финансируются из бюджета, кроме теннисистов», — сказала Журова.

Парламентарий напомнила о недавнем заявлении мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что российских спортсменов не желают видеть в столице. По ее мнению, после таких слов атлетов из РФ могут отправить домой сразу после прибытия во Францию.

«Нет никакой гарантии, что по приезде россиян не отправят обратно прямо в аэропорту, несмотря на наличие олимпийской аккредитации», — добавила Журова.

Почему Садулаева прозвали «русским танком»

Абдулрашид Садулаев считался фаворитом Олимпийских игр — он мог стать одним из немногих борцов, кто трижды побеждал на Олимпиадах. К 27 годам спортсмен уже стал одним из самых титулованных в истории.

В 16 лет он победил на мировом первенстве среди кадетов. Уже тогда американские журналисты успели прозвать Садулаева «русским танком» — СМИ отмечали мощь спортсмена и его волю к победе.

В том же году спортсмен выиграл чемпионаты Европы и мира в весе до 86 кг. Благодаря этому борец стал кандидатом на поездку на Олимпийские игры — 2016 в Рио-де-Жанейро. До турнира оставалось два года, и нужно было подтверждать результаты.

Фото: Xu Zijian/XinHua/Global Look Press Реакция Абдулрашида Садулаева на победу в Олимпийских играх в Токио

В следующем году Садулаев снова взял золото на чемпионате мира, а также выиграл Европейские игры в Баку — по сути, это был аналог чемпионата Европы. Победная серия продолжилась на Олимпиаде, где Абдулрашид не оставил шансов признанным фаворитам. За все поединки он позволил соперникам набрать только один балл.

Смена категории не помешала борцу выиграть вторую Олимпиаду

После Игр Садулаев сменил весовую категорию и начал выступать в весе до 97 кг. Переход был успешным, но не без проблем. В финале чемпионата мира российский спортсмен проиграл американцу Кайлу Снайдеру, олимпийскому чемпиону в этом весе.

Абдулрашид воспринял поражение философски.

«Болельщики не представляют себе, что ты проиграешь. Когда я в Париже Снайдеру проиграл, мне даже соболезновали. Искренне, представляете? Люди чересчур глубоко это восприняли — к этому так относиться нельзя. Я обычный человек, я могу проиграть. Сегодня выиграл, завтра все может иначе сложиться», — рассказывал спортсмен в интервью ТАСС.

В следующие два года Садулаев на чемпионатах мира уже не проигрывал — взял реванш над Снайдером, обыграл азербайджанца Шарипа Шарипова. Перед Олимпиадой-2020 российский спортсмен получил травму — пришлось пропустить все предолимпийские соревнования. Но в Токио он все-таки отправился. Там Абдулрашид снова подтвердил звание сильнейшего — в финале обыграл извечного соперника Снайдера и стал двукратным олимпийским чемпионом.

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