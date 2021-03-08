МОК не признал сына Лукашенко президентом Олимпийского комитета Белоруссии

https://static.news.ru/photo/efc7ee3a-8034-11eb-ad3b-96000091f725_660.jpg Виктор Лукашенко Фото: Денис Костюченко/БелТа/ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался признавать Виктора Лукашенко (старшего сына белорусского лидера Александра Лукашенко) новым президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии.

Директор по коммуникациям МОК Марк Адамс на пресс-конференции заявил, что орган отказывается признавать Виктора Лукашенко главой НОК «в качестве временной обеспечительной меры», передаёт ТАСС.

Старшего сына президента Белоруссии избрали главой НОК 26 февраля, он заменил на должности своего отца, возглавлявшего комитет с 1997 года.

Ранее исполком НОК ввёл санкции против руководства белорусского НОК, включая Виктора Лукашенко, в тот момент занимавшего должность вице-президента. Ограничительные меры объяснили тем, что в НОК не защитили белорусских спортсменов от дискриминации по политическим мотивам. МОК может ввести новые санкции, включающие запрет на использование национального флага на Олимпиаде.

В декабре 2020 года Международная федерация хоккея (IIHF) начала проверку, которая затрагивает в том числе деятельность президента Федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова. Поводом стала смерть белорусского активиста Романа Бондаренко, писал NEWS.ru. Ряд СМИ сообщали, что в тот вечер, когда Бондаренко пострадал при потасовке, в районе драки был замечен человек, внешне похожий на Баскова. В январе 2021 года IIHF отняла у Минска право на проведение чемпионата мира по хоккею.