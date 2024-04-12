МОК не хочет слушать доказательства отсутствия политизации в Играх дружбы Сорокин: МОК не дает шанса убедить в отсутствии политизации в Играх дружбы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Алексей Сорокин

Международный олимпийский комитет не предоставляет возможности оргкомитету Игр дружбы выстроить диалог, чтобы убедить чиновников в отсутствии политизации состязаний в России, заявил глава оргкомитета соревнования Алексей Сорокин в ходе выступления на форуме «Мы вместе. Спорт». По его словам, которые приводит ТАСС, если бы диалог состоялся, оргкомитет доказал бы свою позицию.

Нет абсолютно никаких критериев для связи с политикой, наш турнир целиком сфокусирован на спортсменах, необходимости соревноваться, не предполагается никаких дискриминационных практик. Мы все помним слова министра спорта Олега Васильевича Матыцина, что даже спортсмены с Украины смогут участвовать в Играх дружбы. Нам очень странно, что звучат обвинения, но при этом не дают шанса выстроить содержательный диалог, — отметил Сорокин.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что если глава Международного олимпийского комитета Томас Бах действительно решил «помолиться» за отмену Игр дружбы в России, то его можно считать сумасшедшим. Таким образом она прокомментировала розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса. В диалоге с Бахом под видом африканского политика один из блогеров предложил ему помолиться «африканским богам Вовану и Лексусу», на что глава МОК согласился.