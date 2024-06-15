МОК назвал первых спортсменов из России, допущенных до Олимпиады в Париже МОК назвал имена первых 14 россиян, допущенных до Олимпиады в Париже

Фото: Fotoreporter Sirotti Stefano via/imago-images.de/Global Look Press

Алена Иванченко

Международный олимпийский комитет опубликовал первый список из допущенных до Олимпиады в Париже спортсменов из России и Белоруссии, сообщила пресс-служба организации. Пока речь идет о 14 атлетах, которые будут выступать в нейтральном статусе.

В частности, из российских спортсменов до Олимпиады допущены велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова. Кроме того, в списке значится Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля и продлятся вплоть до 11 августа. Участвовать в соревнованиях запрещается атлетам, которые поддерживают спецоперацию на Украине, заключили контракт с российскими или белорусскими военными или органами нацбезопасности.

Международный олимпийский комитет в мае запретил журналистам из России использовать любую символику страны на Олимпиаде. К ней относятся как российский триколор, так и изображения с литерой Z, георгиевские ленты и любая военная символика.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев ранее заявил, что в России Олимпийские игры будут смотреть любящие страну и спорт граждане. Он отметил, что поддерживает российских спортсменов, которые будут принимать участие в нейтральном статусе.