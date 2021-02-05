МОК направил ОКР официальное приглашение на Олимпиаду-2022

https://static.news.ru/photo/f6bdf9da-67c7-11eb-a74a-96000091f725_660.jpg Фото: Fan Jun/Xinhua/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России подписанное главой организации Томасом Бахом официальное приглашение на участие в зимних Олимпийских играх в 2022 году в Пекине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

ОКР приглашён на Игры как полноправный участник, а значит, наши спортсмены поедут в Пекин как единая команда, сформированная Олимпийским комитетом России. То же самое можно сказать и в отношении Токио, — заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

Он подчеркнул, что приглашение на Олимпиаду не является простой формальностью, но демонстрирует официальную позицию МОК, признающей статус и полномочия ОКР. Поздняков также подчеркнул важность обеспечения полноценной подготовки спортсменов после «очень трудного года со всеми его ограничениями». Кроме того, остаётся много нерешённых вопросов по поводу экипировки, флага, музыкальной композиции.

Как сообщал NEWS.ru, председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай в срок завершит подготовку к зимним Олимпийским играм 2022 года. Лидер республики провёл телефонный разговор с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Глава КНР отметил, что пандемия коронавируса не помешает выполнить все необходимые работы для того, чтобы Олимпиада прошла успешно.