https://static.news.ru/photo/a72ed124-9f13-11e9-b355-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Cao Can/Xinhua/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) проводит расследование в отношении почётных членов организации Александра Попова и Сергея Бубки. Они якобы участвовали в подкупе при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года, которые в итоге прошли в Рио.

Глава комиссии по этике и соответствию МОК незамедлительно отреагировал на утверждения бывшего губернатора штата Рио Сержио Кабрала, — сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов Международного олимпийского комитета (МОК) россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку, президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года, писал News.ru.

Ранее почётный член МОК Александр Попов заявил, что не голосовал за Рио-де-Жанейро, сообщал News.ru.