МОК: мы уважаем решение Японии провести Олимпиаду без зрителей из-за рубежа

https://static.news.ru/photo/673de596-8972-11eb-9e5d-96000091f725_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency/Global Look Press

Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) заявили, что уважают решение оргкомитета Олимпийских игр в Токио провести Игры без иностранных болельщиков.

Ранее сообщалось, что японские власти решили провести Олимпиаду в Токио в 2021 году без зрителей из-за границы из-за пандемии коронавируса. МОК и МПК согласились с этим решением.

МОК и МПК, придерживаясь принципа первостепенности обеспечения безопасности всех участников и выражая уважение всем участникам с японской стороны, заявили в ходе сегодняшней встречи, что они полностью принимают и уважают [это] решение, — цитирует РИА Новости заявление представителей организаций.

Отмечается, что власти страны пришли к выводу, что в условиях пандемии COVID-19 опасно приглашать представителей других стран. На решение также повлияло появление и распространение новых штаммов коронавируса. Стоимость билетов, купленных иностранными зрителями, будет возвращена. Организаторы также выразили убеждение, что данное решение позволит лучше обеспечить безопасность всех участников Игр и жителей Японии.

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее стало известно, что российские олимпийцы в Токио и Пекине выступят под аббревиатурой ROC (Олимпийский комитет России, ОКР, ROC. — англ.). При этом использование полного названия организации будет запрещено. Согласно двухлетним санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские сборные будут вынуждены выступать без государственных символов страны и гимна на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и зимних Играх в Пекине, писал NEWS.ru.