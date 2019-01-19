МОК мог скрыть доказательства невиновности россиян перед ОИ

Международный олимпийский комитет (МОК) обвиняется в сокрытии доказательств невиновности российских спортсменов. Эти меры, предположительно, были приняты, чтобы не дать россиянам поучаствовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.
«МОК существенно нарушил права атлетов и скрыл оправдательные доказательства от суда и защиты», — гласит сообщение юристов адвокатской конторы Кристофа Вишеманна. Его цитирует ТАСС.
Представители комитета пока не отреагировали на эти обвинения.
Сборная России официально была отстранена от участия в Олимпиаде-2018 из-за обвинений в массовом приёме допинга. К соревнованиям допустили лишь отдельных спортсменов, которые выступали под флагом МОК в качестве «олимпийских атлетов из России».
Как писал News.ru, Макларен поведал о новых случаях приёма допинга в России.