«Могла стать легендой»: экс-тренер рассказала о карьере Александровской

https://static.news.ru/photo/deeafa36-c94a-11ea-a732-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Александровская Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Бывший тренер трагически погибшей Екатерины Александровской Нина Мозер уверена, что девушка могла бы стать легендарной фигуристкой. Для этого у неё был прекрасный потенциал, весь необходимый набор качеств для достижения успеха.

Юной фигуристки не стало в ночь на 18 июля. По предварительным данным, 20-летняя спортсменка свела счёты с жизнью. Нина Мозер отмечает, что её бывшая воспитанница была необыкновенно трудоспособной, имела все шансы сделать блестящую карьеру и войти в историю отечественного спорта, пишет Nation News.

Александровская была способна реализовать самые смелые спортивные планы, считает тренер. Даже то, что ей посчастливилось выступить на Олимпиаде, уже говорит о серьёзных достижениях.

Любой спортсмен, претендующий на медали и выходящий на международный уровень, безусловно, талантлив и претендует на что-то. Насколько он реализуется, зависит от его возможностей, усилий, целеустремлённости. Каждый спортсмен стремится к победам, к реализации себя в спорте, — говорит Нина Мозер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший хореограф фигуристки Екатерины Александровской, найденной мёртвой в Москве, рассказал свою версию её гибели. По словам Андрея Пашина, спортсменка сама разрушила свою жизнь, погнавшись за большими деньгами, она отказалась от российских тренеров и уехала в Канаду.