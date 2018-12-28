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Модрич отказал «Реалу»

Лука Модрич Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Лука Модрич

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич не смог договориться с руководством клуба о продлении контракта, который истечёт летом 2020 года.

Модрич отклонил предложение «сливочных», сообщил AS со ссылкой на Telemadrid. Хабвека не устроили условия, предложенные командой.

В случае если футболист и руководство «Реала» не смогут договориться о продлении договора, Модрич продолжит карьеру в итальянском «Милане», который пытался заполучить хавбека прошлым летом. В «Милане» хорватский футболист будет получать около €10 млн за сезон. Контракт будет заключён сроком на два года.


#футбол #ЛукаМодрич #РеалМадрид
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