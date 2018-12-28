Модрич отказал «Реалу»

https://news.ru/storage/news/602d593a6c08cc216bc3e4b610f707b3/a724fd93-e5bd-4842-9f39-db1e17ea5d75_850.jpg Mutsu Kawamori/AFLO/Global Look Press

Лука Модрич

Полузащитник мадридского футбольного клуба «Реал» Лука Модрич не смог договориться с руководством клуба о продлении контракта, который истечёт летом 2020 года.

Модрич отклонил предложение «сливочных», сообщил AS со ссылкой на Telemadrid. Хабвека не устроили условия, предложенные командой.

В случае если футболист и руководство «Реала» не смогут договориться о продлении договора, Модрич продолжит карьеру в итальянском «Милане», который пытался заполучить хавбека прошлым летом. В «Милане» хорватский футболист будет получать около €10 млн за сезон. Контракт будет заключён сроком на два года.