«Мной снова будут восхищаться»: Джошуа о реванше с Усиком Джошуа назвал себя легендой бокса

Фото: Matt Dunham/AP/TASS

Британский боксер Энтони Джошуа и украинский боксер Александр Усик (слева направо)

Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа поделился ожиданиями от боя-реванша с украинцем Александром Усиком, сообщает ESPN. Он отметил, что после победы над соперником снова получит то признание, которого заслуживает.

Мной снова будут восхищаться, потому что я настоящая легенда бокса. Это мой 12-й титульный бой подряд. Конечно, на моих боях всегда аншлаг, хорошо быть популярным, но меня это не особо волнует. Я просто хочу уважения в дивизионе, — заявил Джошуа.

В бою, который пройдет 20 августа, будут разыгрываться титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO. Все три пояса принадлежат Усику, после того как в сентябре 2021 года он победил Джошуа единогласным решением судей.

Для 35-летнего уроженца Симферополя та победа стала 19-й в карьере в 19 боях. Джошуа во второй раз проиграл при 24 победах.

Ранее прогноз на бой-реванш сделал американский боксер Дейонтей Уайлдер. По его мнению, победу одержит Усик.