Эксперты РФС: арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота «Спартака»

В четверг состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС). На нём была оценена работа арбитра Евгения Кукуляка в матче 21-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» (1:2), сообщает официальный сайт организации.

Комиссия провела анализ работы арбитра и посчитала, что он совершил ошибку, когда назначил пенальти в ворота «Спартака» на 84-й минуте матча. По мнению экспертов, полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс не нарушал правил в единоборстве с Эдуардом Сперцяном.

Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота команды «Спартак» в игровом эпизоде на 84-й минуте матча, — говорится в тексте сообщения.

Помимо этого, эксперты пришли к выводу, что Кукуляк был совершенно прав, когда отменил два гола московской команды. В первом случае нападающий «Спартака» Шамар Николсон находился в положении «вне игры», а во втором он подыграл себе рукой.

Счёт в том матче открыл полузащитник краснодарского клуба Эдуард Сперцян, отличившийся со штрафного. В конце первого тайма нападающий «Спартака» Квинси Промес восстановил равновесие, реализовав пенальти. Под занавес встречи Сперцян оформил дубль, также забив с 11-метрового стандарта.