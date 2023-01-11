Заслуженный тренер Мишин заявил, что у него жар и подозрение на пневмонию

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Алексей Мишин

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин признался, что у него жар и подозрение на пневмонию. В разговоре с РИА Новости 81-летний наставник отметил, что у него нет температуры. Мишин подчеркнул, что он перестал ходить на тренировки по состоянию здоровья, а также из-за боязни заразить спортсменов.

Подозрения на пневмонию. Врачи говорят: «Лечись». А я подозреваю, что в очередной раз выживу. Как ни странно, жар есть, но температуры нет. На тренировки не хожу, потому что боюсь не столько за себя, сколько за спортсменов, которых могу заразить, — заявил Мишин.

5 января режиссера Никиту Михалкова госпитализировали с подозрением на грипп с признаками системного воспаления. При этом МК.RU сообщил, что состояние режиссера осложнено коронавирусом. Деятеля искусств перевели в 52-ю ГКБ, которая специализируется на лечении коронавирусных больных. Однако пресс-секретарь Михалкова Ирина Мячина не подтвердила информацию о COVID-19.

9 января РИА Новости сообщало, что 77-летний режиссер остается в реанимации. Позже Telegram-канал Mash писал, что состояние Михалкова ухудшается, у него возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем, при этом угроза жизни на данный момент отсутствует.