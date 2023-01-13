Мишин сообщил, что приступил к тренировкам после подозрения на пневмонию

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Алексей Мишин

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Алексей Мишин уже вышел на лед и приступил к тренировкам, несмотря на то, что недавно в СМИ писали о плохом состоянии его здоровья. У 81-летнего спортсмена подозревали пневмонию. В беседе с «360» он рассказал, что чувствует себя лучше.

Я чувствую себя лучше и приступил к тренировкам, — сказал он.

Издание уточнило, что новости о состоянии Мишина после госпитализации олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова вызвало у многих россиян беспокойство. Однако жена спортсмена сообщила, что Мишину не потребовалось ложиться в больницу, и что он болен бронхитом.

10 января фигурист Роман Костомаров был госпитализирован в клиническую больницу в Коммунарке. Спортсмен попал туда с пневмонией, тест на COVID-19 показал отрицательные результаты. Врачи оценивали состояние спортсмена как стабильное.

Позже его отец, Сергей Костомаров, признался, что очень переживает за сына и не понимает, как он мог заболеть. Он назвал «кошмаром» новость, которую ему сообщил младший сын, рассказавший, что спортсмена подключили к аппарату ИВЛ. Костомаров-старший добавил, что созвонился со своей снохой, которая пообещала держать его в курсе новостей о состоянии сына.