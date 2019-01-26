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Мишин отказал Самодуровой в мастерстве Загитовой

Zamir Usmanov/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Российский тренер Алексей Мишин поделился эмоциями после победы своей подопечной Софьи Самодуровой на чемпионате Европы в Минске.

«Такого поворота никто не ожидал», — цитирует Мишина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Специалист добавил, что Самодурова выиграла у олимпийской чемпионки Алины Загитовой, но не превзошла её, так как Загитова «мастерски владеет элементами».

Загитова проиграла Самодуровой (213,84) 15,5 балла. Она не смогла защитить титул чемпионки Европы.

Как писал News.ru, Тарасова назвала позором выступление Ковтуна на ЧЕ.


#фигурноекатание #АлинаЗагитова #СофьяСамодурова
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