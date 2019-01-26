Мишин отказал Самодуровой в мастерстве Загитовой

https://news.ru/storage/news/f6ec05e7f91694cda849164d4ee5d7b9/06c38da2-9db7-4081-a09b-7d7273fdd768_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский тренер Алексей Мишин поделился эмоциями после победы своей подопечной Софьи Самодуровой на чемпионате Европы в Минске.

«Такого поворота никто не ожидал», — цитирует Мишина официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Специалист добавил, что Самодурова выиграла у олимпийской чемпионки Алины Загитовой, но не превзошла её, так как Загитова «мастерски владеет элементами».

Загитова проиграла Самодуровой (213,84) 15,5 балла. Она не смогла защитить титул чемпионки Европы.

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