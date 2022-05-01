Mirror: Роналду может вернуться в «Реал Мадрид»

Фото IMAGO/Alan Martin / www.imago-images.de / Global Look Press

Футболист английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может вернуться этим летом в «Реал Мадрид», пишет газета Mirror. Отмечается, что несмотря на неудачный сезон «красных дьяволов», спортсмен смог забить 23 гола, из них 17 в Английской премьер-лиге. Руководство испанского клуба крайне заинтересовано в возвращении Роналду.

Его выступления в Англии вызвали ажиотаж на «Бернабеу»: влиятельные ключевые фигуры в клубе теперь хотят возвращения Роналду, зная, что он принесёт гарантированные голы в Ла Лиге, — сказано в публикации.

У 37-летнего футболиста заключён контракт с «Манчестер Юнайтед» на два года с возможностью продления ещё на один.

Ранее сообщалось, что санкт-петербургский «Зенит» стал чемпионом России в сезоне-2021/22. Клуб обеспечил себе первое место после победы над московским «Локомотивом» со счётом 3:1 в 27-м туре Российской премьер-лиги. За «Зенит» отличились Иван Сергеев (27-я минута), Малколм (42-я) и Андрей Мостовой (77-я), а счёт в матче открыл голландец Гирано Керк, переигравший Михаила Кержакова на 4-й минуте. Таким образом, «Зенит» стал чемпионом России в четвёртый раз подряд. В общей сложности сине-бело-голубые выиграли РПЛ в восьмой раз в истории, не считая золото чемпионата СССР — 1984. Больше побед в РПЛ только у «Спартака» — 10.