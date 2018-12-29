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Миронова выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

Светлана Миронова Сергей Бобылев/ТАСС

Светлана Миронова

спорт [ версия для печати ]

Российская биатлонистка Светлана Миронова выиграла спринтерскую гонку на «Ижевской винтовке» (22.57,4). Серебро досталось Ларисе Куклиной (+8,4), бронза — Наталье Гербуловой (+26,5).

«Ижевская винтовка» является отборочным турниром на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. В своё время в нём участвовали и побеждали такие спортсмены, как Евгений Устюгов, Антон Шипулин, Иван Черезов, Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов, Дмитрий Малышко.

Сучилов выиграл гонку на «Ижевской винтовке», писал News.ru.


#сборнаяРоссии #биатлон
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