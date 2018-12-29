Миронова выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

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Светлана Миронова

Российская биатлонистка Светлана Миронова выиграла спринтерскую гонку на «Ижевской винтовке» (22.57,4). Серебро досталось Ларисе Куклиной (+8,4), бронза — Наталье Гербуловой (+26,5).

«Ижевская винтовка» является отборочным турниром на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. В своё время в нём участвовали и побеждали такие спортсмены, как Евгений Устюгов, Антон Шипулин, Иван Черезов, Екатерина Юрлова-Перхт, Александр Логинов, Дмитрий Малышко.

Сучилов выиграл гонку на «Ижевской винтовке», писал News.ru.