Биатлонистка Миронова: сегодня мой лучший результат в карьере

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Российская биатлониста Светлана Миронова

Российская биатлонистка Светлана Миронова, финишировавшая седьмой в спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце (Италия), заявила, что это её лучший результат в карьере.

«Я думаю, что сегодня мой лучший результат в карьере. Есть определённое чувство неудовлетворённости. Всегда хочется лучшего, но сейчас будем довольствоваться тем, что есть. Не ехать в Америку — наше обоюдное решение с тренерами. Завтра у нас день отдыха, поэтому будет возможность восстановиться до гонки преследования», — приводит слова Мироновой корреспондент News.ru.

Также она заявила, что ей было очень тяжело бежать.

«Сегодня было очень тяжело на дистанции, поэтому я рада, что обошлось без штрафных кругов. Трасса здесь не такая сложная, но в горах дышится очень тяжело. Мышцы очень быстро закисляются. Сложно сказать, как я прошла последний круг, но старалась работать по нарастающей и разложить силы по дистанции правильно. Помогало и то, что тренеры поддерживали по дистанции, кричали, но сил было настолько, насколько хорош мой результат», — добавила она.

Спринт выиграла чешка Маркета Давидова. Миронова отстреляла чисто, уступив победительнице почти 13,8 секунды.