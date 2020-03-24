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Шестикратный чемпион мира, бывший биатлонист и действующий депутат Госдумы Антон Шипулин призвал россиян выбираться на пробежки и прогулки, не забывать о спорте из-за коронавируса.

Даже если многие из вас работают «на удалёнке», а кто-то самоизолировался из-за злосчастного коронавируса, не стоит забывать, что спорт и свежий воздух — залог нашего здоровья. <...> Выбирайтесь из своих...