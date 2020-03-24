Министерство спорта РФ с уважением относится к решению о переносе Олимпийских игр в Токио, которое приняли Международный олимпийский комитет (МОК) и правительство Японии, заявил глава ведомства Олег Матыцин.
Надеюсь, это решение позволит сохранить целостность спорта и олимпийского движения, — приводит его слова пресс-служба ведомства.
Матыцин добавил, что в условиях неопределённости, связанной с развитием пандемии коронавируса, такое решение отвечает интересам спортсменов, тренеров и зрителей.
Министерство спорта России находится в оперативном контакте с Олимпийским комитетом России и спортивными федерациями, и в ближайшее время будет выработан план дальнейших действий, — сказано в сообщении.
Ранее президент МОК Томас Бах и правительство Японии согласились перенести Игры-2020 на 2021 год, писал NEWS.ru. При этом Игры не изменят своего названия.
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