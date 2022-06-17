Минспорт РФ допустил участие клубов Крыма и Донбасса в турнирах России

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Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос по поводу участия футбольных клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российских соревнованиях. По словам Матыцина, такая возможность есть, передает ТАСС.

Я думаю, что и теоретически, и практически клубы могут участвовать в чемпионатах России. Вопрос регламентов и позиций международных федераций, в данном случае ФИФА и УЕФА. То, что касается других международных федераций, — это задача наших национальных федераций уже в каждом конкретном случае принимать решение, — сказал он.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы из Крыма, ДНР, ЛНР, Херсона, Мелитополя и Абхазии могут создать объединённый чемпионат. Команды уже ведут переговоры на этот счёт.