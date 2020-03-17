https://static.news.ru/photo/e96b0478-6866-11ea-8a36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство спорта РФ выступило с заявлением по поводу приостановки соревнований в Российской премьер-лиге, Континентальной хоккейной лиге и Единой лиге ВТБ.

Министерство спорта считает правильным решение ведущих спортивных лиг приостановить свои турниры до 10 апреля. В непростой ситуации с пандемией COVID-19 очень важно иметь единую консолидированную позицию. Наша общая цель — принять достаточные меры для предупреждения распространения коронавируса, обеспечить здоровье спортсменов, тренеров, персонала и болельщиков, особенно пожилого возраста, — говорится в релизе пресс-службы.

Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.