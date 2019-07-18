https://static.news.ru/photo/ce3bb16e-a941-11e9-8ec7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Министр спорта российской Федерации Павел Колобков подписал приказ об отказе в признании двух видов спорта.

Теперь крикет и муайтай (тайский бокс) официально не признаны видами спорта в России.

Согласно подпункту «б» пункта 25 о «Порядке признания видов спорта, спортивных дисциплин и включения их во Всероссийский реестр видов спорта», и крикет, и тайский бокс не соответствуют виду соревновательной деятельности требованиям, предусмотренным пунктом 4 порядка.

По данным международного спортивного портала World Atlas, крикет — второй по популярности вид спорта на планете после футбола. Он очень популярен в странах Содружество, население которых превышает миллиард человек.

Ранее News.ru писал, что, матч чемпионата мира по крикету был прерван из-за нашествия пчёл.