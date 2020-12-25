Минспорт не планирует погашать долг РУСАДА

Фото: minsport.gov.ru

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал публикацию издания New York Times, в котором было опубликовано сообщение, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отказывается от публикации полного отчёта по делу между WADA и российской стороной.

Я всегда придерживаюсь юридической стороны вопроса. Если стороны примут решение о возможности публикации полного отчёта, значит — такое решение будет реализовано. Минспорт не является стороной процесса. WADA и РУСАДА обговаривают...