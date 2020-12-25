Минспорт не планирует погашать долг РУСАДА

Министр спорта России Олег Матыцин признался, что после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) не будут изменены графики подготовки российских спортсменов к международным соревнованиям.
Фактически не будут нарушены графики подготовки к основным стартам. Большее внимание будет уделено вопросам работы с международными федерациями. Сейчас вступит в силу новый кодекс WADA, и роль государства будет фактически отсутствовать относительно урегулировании конфликтов, — сказал Матыцин на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов года.
Он также отметил, что Минспорт не намерен участвовать в погашении долга Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В Министерстве спорта не было планов погашать долг РУСАДА, — добавил он.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал решение по иску Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), согласно которому российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Санкции со стороны WADA затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 миллиона 270 тысяч долларов в качестве компенсации расходов, писал NEWS.ru.