Минспорт запретит выезд за границу подлежащим мобилизации спортсменам

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Выезжать за границу смогут только те сборные страны, в которых нет подлежащих мобилизации спортсменов, заявил заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов. По его словам, для этого необходимо предоставить соответствующее гарантийное письмо и подтвердить безопасность передвижения футболистов, сообщает «Матч ТВ».

Выезды сборных команд за пределы страны могут быть согласованы только при наличии гарантийного письма о том, что в составе команды нет лиц, подлежащих частичной мобилизации, а также при подтверждении безопасности передвижения спортсменов, — сказал Байсултанов.

Он добавил, что выезд за рубеж запросили федерации по велосипедному спорту, каратэ, конному спорту, спортивной акробатике, борьбе на поясах, гиревому спорту, джиу‑джитсу, синхронному плаванию, сноуборду, спорту глухих и ПОДА (лиц с поражением опорно-двигательного аппарата), спорту сверхлегкой авиации, спортивной гимнастике, теннису, тяжелой атлетике и художественной гимнастике.

Накануне президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поддержал идею создания добровольческих отрядов из спортсменов для участия в спецоперации на Украине. Он отметил, что среди самбистов уже есть желающие пойти добровольцами.