https://static.news.ru/photo/59bd3cbe-6600-11ea-a757-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство спорта РФ будет ориентироваться на решения международных федераций в вопросах проведения международных турниров в ситуации с коронавирусом.

Министр спорта Олег Матыцин заявил о необходимости соблюдать все рекомендации и предписания по минимизации рисков, связанных с коронавирусом, но нельзя впадать в панику.

Минспорт России работает над регламентами, чтобы не сорвать все российские соревнования. При этом мы не будем отменять международные турниры, пока такое решение не примут соответствующие международные федерации, — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

Ранее Матыцин рассказал о том, что даты слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) могут сдвинуться из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.