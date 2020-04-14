Минспорт помог 36 российским спортсменам вернуться домой

https://static.news.ru/photo/1decbc8e-7e7c-11ea-b22f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

14 апреля женский футбольный клуб «Звезда» из Пермского края и сборная Красноярского края по триатлону вернулись в Россию. Самолёт, на котором находились 36 атлетов из РФ и одна украинская спортсменка, прибыл из Антальи в Москву. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе Министерства спорта.

После возвращения из Турции российское спортивное ведомство обеспечит атлетам и специалистам команд условия обсервации на базе «Озеро Круглое». Там они проведут две недели на карантине.

Минспорт держит на контроле ситуацию с остающимися в других странах россиянами. Сейчас возвращения на родину ожидают семь российских спортсменов. Как пояснили в ведомстве, план эвакуации разработан для каждого отдельного случая.

Кроме того, министерство находится в постоянном контакте с российскими субъектами, главами делегаций, спортивных федераций, а также с оперативным штабом, МИД РФ и Росавиацией по предполагаемым датам эвакуации.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минспорте назвали количество отменённых из-за пандемии соревнований.