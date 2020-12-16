Минспорт поблагодарил футболистов и регбистов за возобновление чемпионатов

https://static.news.ru/photo/31dae3e8-3f96-11eb-9c3d-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта России Олег Матыцин поблагодарил Российский футбольный союз и Федерацию регби России за возобновление чемпионатов страны во время пандемии коронавируса.

Хотелось бы поблагодарить Российский футбольный союз за работу по согласованию и возобновлению чемпионата. Их пример стал толчком для других федераций. Также хотел бы поблагодарить Федерацию регби. Они стали также пионерами в этом деле, — сказал Матыцин на коллегии Минспорта РФ.

Российская премьер-лига по футбола и премьер-лига по регби первые возобновили свои чемпионаты во время пандемии коронавируса.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, курирующий сферу спорта, заявил, что несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, удалось в стране провести более 7 тыс. соревнований, писалNEWS.ru.