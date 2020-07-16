Минспорт может разработать отдельный нацпроект по физкультуре и спорту

В будущем в России может появиться отдельный национальный проект «Физкультура и спорт». О планах его разработки заявил министр спорта России Олег Матыцин.
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В настоящее время спорт представлен в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
По словам Матыцина, нынешний проект может претерпеть некоторые корректировки в связи с пандемией, но они не будут иметь существенного характера.
У нас есть определённые опасения, что в части строительства спортивных сооружений в этом году могут быть риски невыполнения, однако в следующем году мы всё наверстаем, — сказал он.
Ранее выделить в отдельный национальный проект вопрос развития физкультуры и спорта предлагала бывший вице-премьер Ольга Голодец.
Как ранее писал NEWS.ru, Министерство финансов РФ планирует сократить в следующие два года финансирование национальных проектов. Самые большие изменения ожидаются для нацпроекта «Демография», он лишится наиболее крупной суммы (почти 150 млрд рублей), которая в основном относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми.
По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, большинство правонарушений, совершённых в ходе реализации национальных проектов, связаны с коррупцией. Среди подобных нарушений — несоблюдение правил проведения государственных закупок, фальсификация отчётов и оплата некачественных или невыполненных работ.
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