Минспорт может разработать отдельный нацпроект по физкультуре и спорту

https://static.news.ru/photo/cb120880-c7fe-11ea-aa75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/Агентство «Москва»

В будущем в России может появиться отдельный национальный проект «Физкультура и спорт». О планах его разработки заявил министр спорта России Олег Матыцин.

Как сообщил чиновник в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты», сейчас такое время, когда очень важно жить в текущих реалиях, пока у ведомства много обязательств перед людьми в рамках уже принятых программ федерального проекта. Поэтому разработка нового нацпроекта пока рассматривается в рамках перспективы.

В настоящее время спорт представлен в федеральном проекте «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

По словам Матыцина, нынешний проект может претерпеть некоторые корректировки в связи с пандемией, но они не будут иметь существенного характера.

У нас есть определённые опасения, что в части строительства спортивных сооружений в этом году могут быть риски невыполнения, однако в следующем году мы всё наверстаем, — сказал он.

Ранее выделить в отдельный национальный проект вопрос развития физкультуры и спорта предлагала бывший вице-премьер Ольга Голодец.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство финансов РФ планирует сократить в следующие два года финансирование национальных проектов. Самые большие изменения ожидаются для нацпроекта «Демография», он лишится наиболее крупной суммы (почти 150 млрд рублей), которая в основном относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми.

По словам секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, большинство правонарушений, совершённых в ходе реализации национальных проектов, связаны с коррупцией. Среди подобных нарушений — несоблюдение правил проведения государственных закупок, фальсификация отчётов и оплата некачественных или невыполненных работ.