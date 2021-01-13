Минспорт и ФМБА рассматривают вопрос о вакцинации спортсменов сборных

https://static.news.ru/photo/d08d10fc-565b-11eb-8d52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Министерство спорта и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) обсуждают вопрос о вакцинации спортсменов сборной России от COVID-19, в том числе юношеских и молодёжных составов.

По данным пресс-службы Минспорта, прививка будет носить добровольный характер.

ФМБА работает над регламентом проведения вакцинации, учитывая график и особенности тренировочных и соревновательных мероприятий, а также индивидуальных особенностей и состояния здоровья. В первую очередь планируется привить спортсменов, готовящихся принять участие в Олимпийских играх в Токио. Члены тренерского штаба будут вакцинироваться по графику Минздрава по месту жительства.

Как писал NEWS.ru, ранее и.о. генерального директора РУСАДА Михаил Буханов сообщил, что делать выводы по поводу влияния вакцин против COVID-19 на спортивные результаты пока преждевременно.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.