Министр спорта Великобритании назвал Россию «изгоем»

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Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон не имеет права требовать от иностранного спортсмена каких-либо письменных гарантий о финансировании его кем-либо, рассказал в беседе с NEWS.ru член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв. Он отметил, что если в английском законе это прописано, то «пусть покажут». Так депутат прокомментировал требования Великобритании к российскому теннисисту, второй ракетке мира Даниилу Медведеву предоставить британскому министру спорта письмо о том, что он не получает денег от президента России Владимира Путина, РФ и Белоруссии.

Если это прописано в регламенте Уимблдонского турнира — пусть покажут организаторы. А вот заявления, кто финансирует Медведева, летал ли он в космос на Марс или не летал, <...> это, мне...