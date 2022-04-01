Министр спорта Великобритании назвал Россию «изгоем»
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
10:24, 01 апреля 2022
Найджел ХаддлстонФото: Matt Crossick/PA/ТАСС
Читайте нас в Google Новости
Министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон назвал Россию «изгоем» на мировой спортивной арене. По его мнению, политическая деятельность страны очень сильно влияет на статус спорта, сообщает The Independent.
Политика правительства такова, что Россия является изгоем на мировой арене, когда речь идёт о спорте. К ней следует относиться именно так, всё остаётся в силе, — заявил министр.
Ранее министр спорта Великобритании Найджел Хаддлстон сообщил, что российским теннисистам для выступления на турнире необходимо будет доказать, что они не поддерживают политику президента РФ Владимира Путина. Для этого им необходимо будет предоставить министру письмо о том, что они не получают денег от Путина, России и Белоруссии и не будут делать заявлений в поддержку политики государства.