Министр спорта РФ прокомментировал конфликт в российском биатлоне

https://static.news.ru/photo/d2868186-7420-11ea-8a45-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство спорта РФ обеспокоено информацией о разногласиях между Союзом биатлонистов страны и биатлонной общественностью. В ведомстве считают неприемлемым заочное выяснение отношений и предъявление претензий. С таким заявлением выступил глава министерства Олег Матыцин. Его слова передали журналистам NEWS.ru сотрудники пресс-службы ведомства.

Матыцин подчеркнул, что в настоящее время распространение коронавируса привело к возникновению беспрецедентного международного кризиса. Именно поэтому все, кто имеет отношение к спортивным структурам, должны проявлять в отношении друг друга солидарность и взаимовыручку.

В будущем считаем необходимым наладить открытый и цивилизованный диалог с участием всех заинтересованных сторон внутри СБР, чтобы решить накопившиеся острые вопросы в формате, определенным Уставом организации, — заявил министр.

Матыцин выразил уверенность в том, что любая спортивная федерация обязана строить свою работу на принципах взаимоуважения между спортсменами, тренерами, судейским корпусом и управленческими структурами.

Как ранее писал NEWS.ru, журналист, телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу письма представителей биатлонного сообщества, которое призывает отправить в отставку президента Союза биатлонистов России Владимира Драчёва. По их мнению, он не справляется со своими обязанностями.