https://static.news.ru/photo/90954f82-1a93-11ea-a5ce-fa163e074e61_660.jpg Юрий Ганус Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр спорта РФ Павел Колобков подверг критики главу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса за то, что он отказался предоставлять базу данных.

Для работы РУСАДА мы создали все условия, у Гануса есть все полномочия проводить расследования. Перед ним сейчас стоит важная задача, он должен представить всю необходимую информацию Набсовету. У него есть свой объём полномочий, пусть им и займётся. Кроме Минспорта предоставить базу должно было и РУСАДА, но оно не изъявляло желание в этом участвовать, — сказал Колобков журналистам.

Он также отметил, что Ганус не идёт на контакт с министерством спорта.

У главы РУСАДА есть огромный объём обязанностей, он должен всё выполнять. Мы узнаём всю информацию от него из СМИ. Это неправильный формат общения, мы должны взаимодействовать. Давать оценки у него это хорошо получается. Я слышал интервью о лёгкой атлетике, он призывал к отставке действующих руководителей, Юрия Барзаковского, например. На каком основании? Необходимо предъявить прямые доказательства отстранения. Я много раз его приглашал, но не всегда он приезжает. Есть ему, чем заниматься, — добавил Колобков.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира.