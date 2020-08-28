Министр спорта надеется, что смена руководителя не нарушит работу РУСАДА

https://static.news.ru/photo/29041586-e9f2-11ea-825e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сохранит свой текущий статус и продолжит плодотворную работу. Уверенность в этом выразил министр спорта Олег Матыцин.

Он подчеркнул, что за последние годы организация на высоком уровне организовала работу по проведению допинг-контроля и профилактике нарушений антидопинговых правил.

В связи с решением общего собрания учредителей РУСАДА [о смене руководства организации] выражаем уверенность, что агентство сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Министр отметил, что это является важным условием для защиты интересов «чистых» российских атлетов и развития отечественного спорта в целом.