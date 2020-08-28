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Министр спорта надеется, что смена руководителя не нарушит работу РУСАДА

15:04, 29 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сохранит свой текущий статус и продолжит плодотворную работу. Уверенность в этом выразил министр спорта Олег Матыцин.

Он подчеркнул, что за последние годы организация на высоком уровне организовала работу по проведению допинг-контроля и профилактике нарушений антидопинговых правил.

В связи с решением общего собрания учредителей РУСАДА [о смене руководства организации] выражаем уверенность, что агентство сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Министр отметил, что это является важным условием для защиты интересов «чистых» российских атлетов и развития отечественного спорта в целом.

28 августа, как писал NEWS.ru, учредители РУСАДА отправили в отставку генерального директора агентства Юрия Гануса. Исполняющим обязанности главы организации назначен юрист РУСАДА Михаил Буханов. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность ситуацией с увольнением Гануса.

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